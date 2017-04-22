أسفرت الحملات التي قام بها ضباط مديرية أمن الأسكندرية على مختلف دوائر وأقسام المدينة لضبط للقضاء على البؤر الاجرامية عن ضبط، بندقية خرطوش بدون ترخيص و3 طلقات نارية و32 قضية اتجار وتعاطي مواد وأقراص مخدرة شملت “445 جراما لمخدر الحشيش و105 جرامات لمخدر الهيروين و7525 قرصا مخدرا “و49 قطعة سلاح أبيض و15 قضية مصنفات متنوعة و30 قضية تموينية.

وفي مجال الأحكام تم تنفيذ 4450 حكما قضائيا شمل “أحكام جناية وحبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات”.

أشرف على الحملة التي شارك فيها جميع الإدارات والقطاعات الأمنية مدير أمن الأسكندرية اللواء مصطفي النمر، وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.