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غداً.. قمة بين السيسي والملك سلمان في السعودية
السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز‎

غداً.. قمة بين السيسي والملك سلمان في السعودية

السبت، 22 ابريل 2017 10:00 ص

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، الذي بات يمثل تهديدًا لأمن واستقرار الأمة العربية، بل والمجتمع الدولي بأكمله.

وتأتي زيارة الرئيس استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك، بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

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