تقام اليوم السبت ثلاث مباريات مهمة فى بداية الجولة الـ25 للدورى الممتاز، وتبدأ بلقاء الشرقية مع الداخلية فى الثالثة والنصف عصراً باستاد بنها، فى مباراة فى غاية الأهمية للفريقين، خاصة أن الشرقية الذى يحتل المركز الأخير ستتبدد آماله فى البقاء فى دورى الأضواء كثيراً إذا خسر فى هذا اللقاء.

ويسعى الداخلية بقيادة مديره الفنى علاء عبدالعال لمواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على الإنتاج الحربى والابتعاد خطوة عن شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر فى جدول الدورى.

ويلتقى أسوان مع النصر للتعدين فى الخامسة و45 دقيقة باستاد أسوان، وكلاهما فى أمس الحاجة لاقتناص النقاط الثلاث فى ظل احتلالهما المركزين 16 و17 فى الجدول.

ويشهد اللقاء مباراة جانبية بين أسامة عرابى وأحمد كشرى المديرين الفنيين للفريقين، خاصة أن «كشرى» كان مساعداً لعرابى عندما كان يقود التعدين قبل أن ينتقل لتدريب أسوان.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة صعبة تجمع بين مصر للمقاصة ووادى دجلة باستاد الفيوم فى الثامنة مساء.

ويحاول الفريق الفيومى صاحب المركز الثانى مواصلة انتصاراته بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال للاستمرار فى ملاحقة الأهلى على قمة الدورى، بينما يسعى دجلة بقيادة أحمد حسام للاستمرار فى المنطقة الدافئة فى وسط الجدول.