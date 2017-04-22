أفادت مصادر محلية يمنية، باعتقال ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح 50 شخصا من سكان منطقة موزع الواقعة غرب محافظة تعز .

وقالت المصادر - حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الأمريكية - “إن الميليشيات قامت بحملة اعتقالات واسعة في صفوف سكان منطقة موزع الواقعة غرب محافظة تعز؛ حيث اعتقلت 50 شخصاً، بتهمة مساندة قوات الجيش الوطني اليمني خلال حملته العسكرية بمحيط معسكر خالد بن الوليد، وتم اقتيادهم لمنطقة مجهولة”.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قصفت - أمس - مناطق تجمع ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح غربي مدينة تعز.

واستهدف القصف أهدافا شرق معسكر خالد بن الوليد ومفرق موزع والوازعية وأطراف مقبنة، وأسفر القصف عن مقتل 16 حوثيا وإصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين القوات الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين شرقي الموزع وفي محيط معسكر خالد .

وفي جبهة ميدي ، تمكنت مدفعية الجيش الوطني اليمني من استهداف تجمعات وتحركات للميليشيات في مواقع عدة بمحيط المدينة .