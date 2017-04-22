ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذى استهدف قاعدة عسكرية تقع على مشارف مدينة مزار الشريف الأفغانية إلى أكثر من 130 قتيلا غالبيتهم من الجنود.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم السبت أن عناصر من حركة طالبان كانوا يرتدون زى الجيش الأفغانى وقاموا بمهاجمة القاعدة بينما كان الجنود ينتهون من أداء صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن عددا من عناصر طالبان قتلوا فى الهجوم.

يذكر أن قيادة حلف شمال الأطلسى “ناتو” فى كابول وصفت الهجوم بأنه “دموى وبغيض”.