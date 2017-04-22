كشف فادي فرانسيس، عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان، أن زيارة البابا فرانسيس مدتها 36 ساعة يومي 28 و29 إبريل، موضحا أن اليوم الأول لزيارة البابا فرانسيس سيلتقي فيه مع رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر، ولقاء مشترك مع البابا تواضروس.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “on live”، اليوم السبت، أن البابا فرانسيس سيختتم زيارته بعقد قداس ولقاء الكهنة.