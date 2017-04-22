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السيسي يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية عمان
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السيسي يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية عمان

السبت، 22 ابريل 2017 09:57 ص

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية “يوسف بن علوى” وزير الدولة العماني للشئون الخارجية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية وتطورات الوضع في كل من ليبيا والعراق.

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