يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية “يوسف بن علوى” وزير الدولة العماني للشئون الخارجية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية وتطورات الوضع في كل من ليبيا والعراق.