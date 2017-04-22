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لماذا أعتذر خالد داود لآية حجازي؟
المتحدث باسم الإنقاذ خالد داوود

لماذا أعتذر خالد داود لآية حجازي؟

السبت، 22 ابريل 2017 09:57 ص
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قدم خالد داود، رئيس حزب الدستور، اعتذار لآية حجازي، عن كل ما تعرضت له من ظلم على مدى ثلاث سنوات داخل السجن.

وقال “داود”، عبر تدوينه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “آية حجازي، حمد الله على السلامة، واعتذر كمواطن مصري عن كل ما تعرضت له من ظلم على مدى ثلاث سنوات داخل السجن”.

وأردفت: “آية رفضت تخرج ثلاث سنوات باستغلال الجنسية الأمريكية غير لما المصريين اللي في القضية كمان يخرجوا، أنا لا أحمل أي احترام لترامب العنصري الجاهل، ولكن كل الاحترام والتضامن مع آية حجازي”.

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