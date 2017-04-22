أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن بلاده تحترم الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما لاستقبال حوالي 1200 مهاجر من مراكز احتجاز استرالية في الولايات المتحدة.

وقال بنس في تصريحات عقب عقد محادثات مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تورنبول أوردتها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت إن بلاده تحترم الاتفاق المبرم غير أن هذا لا يعني بالضرورة أننا راضون عنه، مؤكدا أن واشنطن ستمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

وفي سياق أخر، أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن حاملة الطائرات “كارل فينسون” ستصل إلى بحر اليابان قبل نهاية هذا الشهر، كما أكد مجددا على أن عصر الصبر الاستراتيجي حيال كوريا الشمالية قد انتهي.

يشار إلى أن الاتفاق الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة يسمح بإعادة توطين ما يصل إلى 1250 لاجئا موجودين في مراكز اعتقال تديرها أستراليا في ناورو وبابوا غينيا الجديدة. وفي المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بأنه الأسوء خلال مكالمة هاتفية أجرها مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول في فبراير الماضي.