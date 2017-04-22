عريقات: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مسئولية دوليةالسبت، 22 ابريل 2017 09:56 ص
التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رالف تراف، وممثل اليابان تاكاشي أوكوبو والسفير الروسي أيدر أجنين، كل على حدة، حيث بحث معهما آخر التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحتين السياسية والميدانية، بحسب وكالة “معًا” الفلسطينية اليوم السبت.
وثمن عريقات مواقف الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا، التي أكدت دعمها لخيار الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، أي دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب “دولة إسرائيل” على حدود 1967.
وأكد عريقات أن دولة فلسطين تستند في مواقفها إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وتعتبر تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 مسئولية دولية، لأن أهم ركائز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تعني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 50 عامًا.
وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام شدد عريقات على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن، مشددًا أن لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة دون قطاع غزة.
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