يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة تاريخية اليوم في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أمام جمعية الحمامات التونسي علي صالة الانبعاث، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة عاصم حماد للفوز باللقب والعودة للقاهرة لتكون رحلة تاريخية لأبناء الرداء الأحمر بالعودة بلقبين وكأسين الى خزائن النادي بعد الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب الزمالك الذي أقيم قبل أيام في نفس المكان.

ومن المقرر أن يحضر المباراة الجالية المصرية هناك بجانب مسئولي السفارة المصرية على رأسهم السفير أحمد إيهاب جمال الدين، سفير مصر في المغرب، الذي حرص علي تهنئة البعثة مساء الخميس بعد تأهلهم للنهائي، واطمأن السفير على أوضاع الفريق، مؤكدا حرص السفارة على راحة البعثة، وتوفير كافة ما يلزم؛ من أجل مساعدة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق هدفه بالفوز بالبطولة.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس بنفس الصالة التي سيقام عليها النهائي، حيث أشرف عاصم حماد علي مران خططي وبدني وراجع خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة منه خلال المباراة لضمان الظهور بصورة مميزة، والمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة.

وأكد عاصم حماد أن اللاعبين تمكنوا من تقديم مستوى جيد خلال مباراة وداد سمارة بنصف نهائي البطولة التي أقيمت الخميس، وقال إن اللاعبين عانوا من بعض الإجهاد خلال مباريات البطولة؛ بسبب تلاحم المشاركة في البطولات المحلية والإفريقية، لكنهم تمكنوا من الوصول إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس.

وأضاف أن لاعبي الأهلي اعتادوا على التتويج بالبطولات، وهو ما يجعلهم قادرين على التفوق على أي منافس في المباراة النهائية، مشيرًا الي أن لاعبيه لا يعانون من أي إصابات.