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خبير علاقات دولية: العلاقة بين مصر والسعودية "دافئة"
السيسي وسلمان

خبير علاقات دولية: العلاقة بين مصر والسعودية "دافئة"

السبت، 22 ابريل 2017 09:54 ص
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أكد الدكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، أن هناك استجابة سريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة خادم الحرمين الشريفين، حيث لم يمر شهر إلا واستجاب الرئيس السيسي للدعوة، وتقرر أن يكون موعدها غدًا.

وأوضح في مداخلة هاتفي ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم السبت أن سرعة الاستجابة للدعوة تؤكد الزخم والدفء في العلاقات المصرية السعودية، لافتًا إلى أن ملف الإرهاب من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها، خاصة بعد تعرض عدد من المساجد في السعودية، وعدد من الكنائس لمصر لعمليات إرهابية.

ولفت إلى أن الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر والسعودية رأس الحربة في مكافحة الإرهاب.

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