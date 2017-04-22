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كسر في خطي مياه أمام «أكاديمية الشرطة».. والدفع بـ30 شفاطاً
اكاديمية الشرطة‎

كسر في خطي مياه أمام «أكاديمية الشرطة».. والدفع بـ30 شفاطاً

السبت، 22 ابريل 2017 09:54 ص

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن حدوث كسر بخطى، 1200، و800 مل أمام اكاديمية الشرطة.

وقالت الشركة القابضة، إنه تم الدفع بعدد 30 شفاطا و5 بدالات لشفط المياه، وجارى التنسيق مع المرور لإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

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