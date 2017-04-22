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الاستخبارات الدنماركية تحذر من الوقوع في فخ "فتيات روسيا"
الجيش الدنماركي

الاستخبارات الدنماركية تحذر من الوقوع في فخ "فتيات روسيا"

السبت، 22 ابريل 2017 09:55 ص
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حذر جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، الجنود من الوقوع في فخ عميلات المخابرات الروسية اللواتي يتم إرسالهن إلى المقاهي والمطاعم والملاهي، لأجل إثارة مشادات بين زوارها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “كوبنهاجن بوست”، فإن وزير الدفاع الدنماركي، كلاوس يورت فريدريكسن قال إن قلق الأجهزة الخاصة الدنماركية “مبرر”.

كان الجيش الدنماركي دخل على خط مواجهة الخطر الروسي المزعوم في منطقة البلطيق، وسينضم نحو 200 جندي دنماركي نهاية العام الحالي إلى عملية حلف شمال الأطلسي في استونيا إحدى جمهوريات البلطيق التي تمكن الغرب من ربطها بآلته الحربية بعد أن خرجت من عباءة الاتحاد السوفييتي.

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