يزور جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية القاهرة خلال ساعات في زيارة تستمر عدة أيام.

ومن المقرر أن يلتقى كابيلا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية؛ حيث يجرى مباحثات مع المسؤولين في القاهرة تتناول، عددًا من القضايا الإقليمية والأفريقية، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي المباحثات في إطار سعى مصر للتواصل مع دول القارة الأفريقية.