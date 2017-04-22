قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج.

ووفقًا لـتقرير أجرته منظمة “آي إتش إس”، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة نحو 10% خلال العام الماضي، كما قفزت واردات الرياض من الأسلحة بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.

ولم يُحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أمس الجمعة، الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة.

وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محليًا كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنويًا على واردات قيمتها تقريبًا 14 مليار دولار.