 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 10:48 صباحاً
روابط سريعة
محمد بن سلمان: نخطط لتصنيع أسلحة وسيارات محلية توفر 80 مليار دولار
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان: نخطط لتصنيع أسلحة وسيارات محلية توفر 80 مليار دولار

السبت، 22 ابريل 2017 09:51 ص
متابعات

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج.

ووفقًا لـتقرير أجرته منظمة “آي إتش إس”، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة نحو 10% خلال العام الماضي، كما قفزت واردات الرياض من الأسلحة بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.

ولم يُحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أمس الجمعة، الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة.

وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محليًا كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنويًا على واردات قيمتها تقريبًا 14 مليار دولار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3