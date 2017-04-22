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رخا حسن: الخلافات «المصرية السعودية» لا تتوازي مع حجم العلاقات
السفير رخا أحمد حسن - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
السفير رخا أحمد حسن - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

رخا حسن: الخلافات «المصرية السعودية» لا تتوازي مع حجم العلاقات

السبت، 22 ابريل 2017 09:49 ص
محيط - خالد الريس

أعرب السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن أمله في أن تعود العلاقات المصرية السعودية إلى طبيعتها عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة.
وأوضح رخا من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن الخلافات التي حدثت بين مصر والسعودية لا تتوازى مع حجم وأهمية العلاقات بين البلدين.
جاء هذا تعليقا، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد للمملكة العربية السعودية، لعقد قمة ثنائية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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