بث برنامج “الجدعان” المذاع علي قناة “القاهرة والناس ٢”، تقريرا عرض فيه حكاية نجاح تفريخ أضخم سمكة “فيلية” فى العالم الشهيرة باسم “الباسا”، والتى تتوطن في دول شرق اسيا فقط .

وعرض البرنامج قصة الشاب المصرى الذي نجح فى تفريخ سمكة “الباسا” بعد ٩ سنوات من عمل فى صمت، والذي أكد أن هذه السمكة ستحدث ثورة فى الاستزراع السمكي خلال الفترة القادمة، حيث أنها تنتج ٣٥ طن فى الفدان الواحد، ويمكن استزراعها مع أسماك البلطي والبوري.

وكشف الإعلامي “محمد غانم” مقدم البرنامج عن تحور عترة الحمي القلاعية “o ” فى مصر وعزلها عام ٢٠١٢، دون إبلاغ المعامل المرجعية العالمية واستمرار التحصين بلقاحات لا يمكنها التصدى للعترة بعد تحورها، مطالبا بضرورة إخطار المعامل المرجعية العالمية لمساندة مصر وزيادة تركيز الفيروس الميت فى لقاح الحمي القلاعية، وضم الخراف والماعز للتحصين مع الماشية لكونها حيوانات حاملة للمرض.

وأشار “غانم” فى فقرة بالبرنامج الي نجاح تجرية هندية فى مصر لتأهيل آلاف المصانع والورش والمزارع لتصدير انتاجها الي ١٤٠ هايبر ماركت حول العالم، تمتلكها المجموعة الهندية وعرض المنتجات بأرخص سعر للمستهلك المصرى .