تباشر الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى محاكمة أحمد عبد النبى عفيفى، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، فى اتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه.

وأحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، فى 12 يناير الماضى مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.