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سرّ زيارة «نجيب ساويرس» إلى كوريا الشمالية
نجيب ساويرس‎

سرّ زيارة «نجيب ساويرس» إلى كوريا الشمالية

السبت، 22 ابريل 2017 09:00 ص

التقى نائب رئيس قسم الشؤون السياسية لحزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية لي سو يون، رجل الأعمال المصري رئيس “أوراسكوم” للاتصالات نجيب ساوريس، في بيونج يانج لإجراء محادثات.
وتحدثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن يون أجرى محادثات مع رجل الأعمال المصري، دون أن تذكر تفاصيل هذه المحادثات.
وتتعاون شركة “أوراسكوم” مع بيونج يانج في مجال الاتصالات منذ سنوات، وتستثمر في شركة “كوريو لينك” الكورية، إلا أنها باتت تعاني في العامين الأخيرين من أزمة، إذ أعلنت منذ عام فقدان السيطرة على حصة الـ75% من شركة “كوريو لينك” للاتصالات، في الوقت الذي تنعم فيه الشركة الكورية الشمالية حاليا بفائض سيولة سمح لها الدخول في استثمارات جديدة.
وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق أن الأنظار تتجه إلى إمكانية كشف النقاب عن فندق “ريوغيونغ”، أعلى مبنى في كوريا الشمالية، الذي تستثمر فيه مجموعة “أوراسكوم” المصرية، بعد بقائه غامضا لمدة 30 عاما منذ بدء إنشائه في العام 1987.

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