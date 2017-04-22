نشرت السلطات الألمانية 4 الأف من أفراد الشرطة في مدينة كولونيا حيث سيعقد الحزب اليميني “البديل من أجل ألمانيا” مؤتمرا قبيل الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في سبتمبر المقبل.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - أنه من المتوقع تدفق عشرات الأف من المتظاهرين المناهضين للحزب على المدينة، للمشاركة في مظاهرات مناوئة للحزب.

يشار إلى أن فراوكه بيترى رئيسة حزب “البديل من أجل ألمانيا” كانت قد أعلنت مؤخرا عزمها عدم الترشح على رأس قائمة مرشحي حزبها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما من المنتظر أن يحضر المؤتمر نحو 600 عضو، حيث سيناقشون برنامجه الانتخابي.