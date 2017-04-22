أفادت السلطات المحلية بأنه تم اليوم إنقاذ ستة من عمال المناجم بعد أن أبقاهم فيضان اجتاح منجم الفحم الذي كانوا يعملون فيه محاصرين بباطنه طوال الأيام الثلاثة الماضية في مقاطعة شنشى بشمال غرب الصين.

وأشارت السلطات إلى أن العمال كانوا في كامل وعيهم وحالتهم مستقرة عندما تم إخراجهم من باطن المنجم حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت بكين .. وقد تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العناية اللازمة والتأكد من أنهم بخير.

ووفقا لوكالة “شينخوا” للأنباء .. غمرت مياه الفيضان المنجم في محافظة شينمو الغنية بالموارد المعدنية بالمقاطعة فجر يوم الأربعاء الماضي بينما كان بداخله سبعة من العمال استطاع واحد منهم فقط الفرار وبقى الستة الآخرون محاصرين بداخله حتى تم إخراجهم أخيرا اليوم.