توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً قد تصاحبها الأمطار الخفيفة على أقصى الغرب، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على معظم الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 23 والإسكندرية 32 والصغرى 16، ومطروح 21 والصغرى 16.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 20 29

مطروح 17 23

بورسعيد 20 29

دمياط 19 29

بلطيم 19 32

الإسماعيلية 17 38

السويس 17 39

العريش 11 32

نخل 12 36

طابا 13 37

الطور 22 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 24 37

شرم الشيخ 24 31

رفح 10 30

كاترين 14 39

سيوة 19 38

المنيا 17 39

الفيوم 18 37

رأس سدر 18 36

أبوسمبل 19 36

وسط الدلتا 22 36

أسيوط 17 38

سوهاج 18 38

الأقصر 21 40

أسوان 21 40

شلاتين 25 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 24 37

قنا 19 39

نويبع 23 36

السلوم 15 22

