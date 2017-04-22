اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بـ«حرق ملهى العجوزة»

تنظر الدائرة 12 جنايات الجيزة، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهمين بحرق الملهى الليلي بالعجوزة الذي أدى لمقتل 16 مواطنًا.

والمتهمون هم كل من محمد عبدالرحمن زكي، ومحمود سعيد علي، ومحمد جمال أبو اليزيد، ومحمد عماد المتهم الرئيسي وشهرته “حماصة”.

وكان المتهمون قد أشعلوا النيران بإلقاء زجاجات المولوتوف داخل مطعم وبار بجوار فندق شهر زاد بمنطقة العجوزة، ما أدى إلى مصرع 16 شابًا وفتاة من العاملين بالمطعم، وإصابة 5 آخرين.