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طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه اليوم
البنك المركزي المصري

طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه اليوم

السبت، 22 ابريل 2017 09:02 ص
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يطرح البنك المركزي اليوم السبت، أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه.
فيما تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية.

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