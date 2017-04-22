كشفت هبة، خادمة، أنها تمارس الجنس مع أصحاب المنازل التي تعمل فيها.

وقالت في حوارها على شاشة “إل تي سي”، “أنا عادي يعني بخدم الناس وفي نفس الوقت بشوف حقوقي، يعني لو الراجل صاحب البيت عايز حاجة مني مش هتأخر.. ما أنا واحدة من صحاب البيت.. إيه المشكلة؟”.

وتابعت: “لما بدخل البيت من دول بحس إنه بيتي، وإن صاحب البيت جوزي، ومعرفش إن ده حرام، ما إحنا كان عندنا جواري وحريم السلطان ومكنش في أي مشاكل، مش الأمير لما كان بيعوز واحدة بيختارها وياخدها، فين الحرام في كده؟ أنا مقتنعة إن ده مش حرام.

وأرفت: “أنا بني آدمة وعايزة أعيش برضو، ما أنا عايشة معاهم في البيت وليّا حقوق، أنا بديله حقوقه وباخد حقوقي أنا كمان، إيه المشكلة إني يبقالي حقوق في الراجل صاحب البيت أنا كمان؟ وأنا مش بظلم الست اللي شغالة عندها لما بعمل كده، هو أنا هشتغل خدامة وبس؟ وبعدين الرجالة بتحب تغير”.