قاد المغامر النمساوي جاكوب زورل دراجته لمسافة 1450 كيلومترا عبر كوبا في نحو يومين ونصف، حسبما أعلن فريق الدعم المرافق له يوم الجمعة.

واحتاج الرياضي النمساوي 58 ساعة و48 دقيقة لإكمال الرحلة من بونتا دي مايسي في أقصى شرق الجزيرة الكاريبية إلى كابو دو سان أنطونيو في الغرب.

وتسبب التحدي القوي في إصابة الدراج النمساوي (28 عاما)، الذي لم يأخذ سوى فترتي راحة قصيرة للنوم، بالهلوسة وألم في العضلات، كما تقيأ قبل 150 كيلومترا من الوصول إلى هدفه. وتم إصلاح مقود الدراجة عدة مرات.

وكان زورل يخطط في البداية للقيام بهذا التحدى في كوبا في عام 2015 لكنه اضطر الى الغاء المحاولة بعدما أصيب بحمى الضنك خلال التدريب في هافانا، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال زورل بعد ماراثون يوم الجمعة “أنا ممتن للغاية أنني انتهيت أخيرا من هذا المشروع”.