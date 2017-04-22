 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 09:16 صباحاً
روابط سريعة
«الجنايات» تنظر محاكمة قاتل المصرفية «نيفين لطفي»
نيفين لطفي‎

«الجنايات» تنظر محاكمة قاتل المصرفية «نيفين لطفي»

السبت، 22 ابريل 2017 08:45 ص

تنظر، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة قاتل المصرفية نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد خيري، وسكرتارية أيمن محمد محمود.

وكشفت التحقيقات أن قاتل المصرفية نيفين لطفي توجَّه إلى مسكن المجني عليها وتسلل داخل غرفتها، وعندما استيقظت من نومها أسرع وكمّم فمها وعاجلها بسبع طعنات نافذة في رقبتها وصدرها من خلال سكِّين استولى عليها من المطبخ.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3