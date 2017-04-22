تنظر، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة قاتل المصرفية نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد خيري، وسكرتارية أيمن محمد محمود.

وكشفت التحقيقات أن قاتل المصرفية نيفين لطفي توجَّه إلى مسكن المجني عليها وتسلل داخل غرفتها، وعندما استيقظت من نومها أسرع وكمّم فمها وعاجلها بسبع طعنات نافذة في رقبتها وصدرها من خلال سكِّين استولى عليها من المطبخ.