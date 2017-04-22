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نتنياهو يطالب فلسطين بوقف رواتب الأسرى والشهداء
نتنياهو

نتنياهو يطالب فلسطين بوقف رواتب الأسرى والشهداء

السبت، 22 ابريل 2017 10:00 ص
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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة نقلها موقع “يديعوت أحرونوت” اليوم السبت، الفلسطينيين بما أسماه “وقف دفع الأموال للمخربين”.

وقال نتنياهو في المقابلة: “أول اختبار للسلام مع الفلسطينيين هو توقفهم عن دفع الأموال للمخربين”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لا يدفعون لهم وفقًا لمقياس الحياة، بل وفقًا لما يقتلونه، فكلما قتلت أكثر حصلت على أموال أكثر”، على حد زعمه.

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه في سياق حملة إسرائيلية مكثفة تهدف لإجبار السلطة الفلسطينية على وقف رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى والشهداء، بحجة أن هذه الرواتب هي شكل من أشكال دعم “الإرهاب”.

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