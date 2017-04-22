ارتفعت أسعار المنازل في هولندا بصورة حادة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3ر7 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 15 عاما.

وجاء في أرقام جديدة عن تسجيل المنازل، صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن أسعار المساكن ارتفعت بصورة مضطردة منذ عام 2013 بعد أن هبطت في أعقاب الأزمة المالية.

وأفادت الإحصاءت، وفقا لموقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي، بأن أسعار المنازل لا تزال رغم ذلك منخفضة بنسبة 6ر8 % في المتوسط مقارنة بذروة الأسعار في أغسطس 2008 عندما عصفت بالبرتغال الأزمة الاقتصادية.