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اليوم.. الحكم في طعون «الضباط الملتحين» على إحالتهم للتأديب
الضباط الملتحين

اليوم.. الحكم في طعون «الضباط الملتحين» على إحالتهم للتأديب

السبت، 22 ابريل 2017 08:32 ص

تصدر اليوم السبت، الدائرة الرابعة عليا موضوع بمجلس الدولة، حكمها في الطعون المقامة من ياسر محمد فتحي أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاق لحيته.

قالت الطعون: إن قرار وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف أن وزارة الداخلية استندت فى قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ وعوار قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

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