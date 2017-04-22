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اليوم.. نظر دعوى عودة موظفي «النيابة الإدارية» المفصولين
النيابة الادارية

اليوم.. نظر دعوى عودة موظفي «النيابة الإدارية» المفصولين

السبت، 22 ابريل 2017 08:17 ص

تستكمل اليوم السبت، المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عدد من موظفي النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل.

اختصمت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقالت الدعوى إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأضافت الدعوى أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنون لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية برئاسة الجمهورية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.

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