 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 09:12 صباحاً
روابط سريعة
50 قتيلا بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في أفغانستان
حركة طالبان‎

50 قتيلا بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في أفغانستان

السبت، 22 ابريل 2017 08:23 ص
متابعات

قتل 50 جنديا أفغانيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان في هجوم على قاعدتهم، تبنته حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الجمعة ، إن عدد ضحايا هجوم مسلحي طالبان على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة مزار شريف الشمالية ارتفع إلى 50 قتيلا.

وكانت حصيلة أولية قد أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا وإصابة أكثر من 30 آخرين بعدما اقتحم مسلحو حركة طالبان قاعدة تابعة للجيش الأفغاني.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الأمريكي في كابول إن “أكثر من 50 جنديا أفغانيا قتلوا” في الهجوم الذي نفذه مسلحون من طالبان، الجمعة، على قاعدتهم قرب مدينة مزار الشريف في شمال البلاد. وأضاف المتحدث الذي طلب عدم كشف هويته، أن الهجوم الذي تواصل لبضع ساعات وتبنته طالبان، انتهى مساء الجمعة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3