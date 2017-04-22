قتل 50 جنديا أفغانيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان في هجوم على قاعدتهم، تبنته حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الجمعة ، إن عدد ضحايا هجوم مسلحي طالبان على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة مزار شريف الشمالية ارتفع إلى 50 قتيلا.

وكانت حصيلة أولية قد أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا وإصابة أكثر من 30 آخرين بعدما اقتحم مسلحو حركة طالبان قاعدة تابعة للجيش الأفغاني.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الأمريكي في كابول إن “أكثر من 50 جنديا أفغانيا قتلوا” في الهجوم الذي نفذه مسلحون من طالبان، الجمعة، على قاعدتهم قرب مدينة مزار الشريف في شمال البلاد. وأضاف المتحدث الذي طلب عدم كشف هويته، أن الهجوم الذي تواصل لبضع ساعات وتبنته طالبان، انتهى مساء الجمعة.