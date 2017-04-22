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اليوم.. محاكمة متهمي «أحداث مجلس الوزراء»
المتهمين في احداث مجلس الوزراء

اليوم.. محاكمة متهمي «أحداث مجلس الوزراء»

السبت، 22 ابريل 2017 08:16 ص

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 103 متهمين بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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