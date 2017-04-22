طيران النظام السوري يقصف عدة أماكن في "خان شيخون" بريف إدلب الجنوبي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف طيران النظام السوري عدة أماكن في مدينة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بريف إدلب الجنوبي .. ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله “إن الطيران الحربي قصف أيضا مناطق في قريتي (النقير والشيخ مصطفى)، وقرية الطبايق بريف إدلب ما أسفر عن مقتل طفلين اثنين وإصابة امرأة.

وفي ريف اللاذقية، أشار المرصد إلى استهداف قوات النظام موقعا للفصائل في محور الزويقات والحور ومحاور أخرى، وتشير الأنباء إلى وقوع خسائر بشرية.

وفي المقابل، قصفت الفصائل منطقة في حي الزهراء الخاضع لسيطرة قوات النظام غرب حلب بقذيفة صاروخية، دون معلومات عن خسائر بشرية، بينما قتل عنصران من قوات النظام جراء استهدافهما من قبل الفصائل في حي الزهراء غرب حلب.