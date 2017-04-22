تصدر اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “مصطفى محمود دالي”، و”محمود بسيوني”، عضوا رابطة “أولتراس وايت نايتس”، وذلك في الحكم الغيابي الصادر ضدهما، بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك” المستشار مرتضى منصور.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، أهمها التلويح بالعنف، وعقد العزم على قتل المجني عليه، رئيس نادي الزمالك، وترصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها.