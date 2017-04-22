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ترامب يرحب بآية حجازي على طريقته الخاصة
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ترامب يرحب بآية حجازي على طريقته الخاصة

السبت، 22 ابريل 2017 08:17 ص
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غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مرحبًا بـ” آية حجازي “، وذلك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.
وكتب ترامب: مرحبا بعودتك أية حجازي، إنه لشرف عظيم مقابلتك اليوم في البيت الأبيض.
واجتمع ترامب أمس مع الناشطة المفرج في مصر عنها قبل أيام آية حجازي، بعد 3 سنوات قضتها في السجن، حيث أبدى الرئيس الأميركي سعادته بعودة آية إلى واشطن.
وقال ترامب: “نحن سعداء بعودة حجازي إلى وطنها برفقة أخيها”.

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