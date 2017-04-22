غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مرحبًا بـ” آية حجازي “، وذلك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وكتب ترامب: مرحبا بعودتك أية حجازي، إنه لشرف عظيم مقابلتك اليوم في البيت الأبيض.

واجتمع ترامب أمس مع الناشطة المفرج في مصر عنها قبل أيام آية حجازي، بعد 3 سنوات قضتها في السجن، حيث أبدى الرئيس الأميركي سعادته بعودة آية إلى واشطن.

وقال ترامب: “نحن سعداء بعودة حجازي إلى وطنها برفقة أخيها”.