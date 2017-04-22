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نور فرحات: البرلمان يخالف الدستور لهذا السبب
محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري - محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشارى

نور فرحات: البرلمان يخالف الدستور لهذا السبب

السبت، 22 ابريل 2017 08:24 ص
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أبدى الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، استيائه من إعلان مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير خلال الأيام المقبلة.

وقال فرحات في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، “البرلمان يناقش اتفاقية تيران وصنافير خلال أيام، عبد العال يؤكد أن اللجنة التشريعية من حقها استدعاء معارضي الاتفاقية وكل خبراء القانون الدولي لسماع وجهات نظرهم”.
وشدد على أنه: “لا توجد اتفاقية حتى تتم مناقشتها، القضاء الإداري قضى بحكم بات ملزم للجميع ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، ما يسمى بالاتفاقية هي ورقة مجردة من أية قيمة قانونية لا تساوي المداد الذي كتبت به”.
واستكمل فرحات: “لا أظن أن أحدا من معارضي الاتفاقية سيلبي دعوة البرلمان لأن الاتفاقية لم تعد موجودة، مرة أخرى: يخالف البرلمان الدستور ويسعى للتصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية، ويرتكب المسؤولون به وبالحكومة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وعقوبتها الحبس والعزل، وأعضاء البرلمان يتمترسون وراء حصانتهم ولكنها زائلة، والحساب قريب”

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