أمير قطر يستقبل القطريين المفرج عنهم من العراقالسبت، 22 ابريل 2017 08:13 ص
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق قبل أكثر من عام، وذلك لدى وصولهم مطار الدوحة الدولي مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية العراقية ظهر، اليوم، إنها تسلمت 26 صياداً قطرياً كانوا مختطفين لدى مجموعة مسلحة منذ أكثر من عام.
الى ذلك، كشف مصدر ملاحي في مطار بغداد الدولي عن أن المختطفين القطريين غادروا بغداد مساء اليوم على متن طائرة خاصة قطرية.
ووصلت الطائرة التي تقل القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق قبل أكثر من عام إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة الجزيرة الفضائية.
وقال المصدر إن الجميع “بصحة جيدة ولله الحمد، وقد غادر الجميع الأراضي العراقية بعد ظهر اليوم”.
وفي وقت سابق أمس، كشفت المملكة السعودية للمرة الأولى، عن أن اثنين من مواطنيها كانوا مع 26 مختطفا قطريا، فيما وجهت الرياض شكرها للعراق على جهده في إطلاق سراحهم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه)، إعرابه عن شكر المملكة وتقديرها لحكومة العراق وعلى رأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي، على جهودها في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم اثنين من المواطنين السعوديين”.
وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية، بأن كتائب “حزب الله” العراق، وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة وبين المفاوضين القطريين.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، إن الأخير تلقى اتصالا هاتفياً من نظيره القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بعد ساعات من الإفراج عن الصيادين القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق.
وأضاف مكتب العبادي في بيان، إن “رئيس الوزراء تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء دولة قطر، حيث أعرب عن عميق شكره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية بقيادة العبادي من أجل إطلاق سراح المختطفين القطريين وعودتهم إلى أهلهم”.
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