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"الناتو" في كابول يصف الهجوم على قاعدة عسكرية أفغانية بأنه "دموي وبغيض"
حلف الناتو

"الناتو" في كابول يصف الهجوم على قاعدة عسكرية أفغانية بأنه "دموي وبغيض"

السبت، 22 ابريل 2017 07:31 ص
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وصفت قيادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كابول الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود الأفغان عندما اجتاز مسلحون من حركة طالبان يرتدون زي الجيش الأفغاني نقطة للتفتيش وهاجموا قاعدة عسكرية بأنه “دموي وبغيض”.

وكان المتحدث باسم الجيش الأفغاني نصرة الله جامشيدي قد قال - وفقا لقناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم السبت - إن الهجوم وقع قرب مسجد داخل القاعدة في مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ أثناء مغادرة الجنود صلاة الجمعة أمس.

وأشار إلى أن ستة مهاجمين في مركبتين عسكريتين قالوا للحراس على البوابات إنهم ينقلون جنودا مصابين ويريدون الدخول على عجل، موضحا أن مهاجما قتل واعتقل الخمسة الباقون بعد أن قتلوا ثمانية جنود على الأقل وأصابوا 11 آخرين ببنادق وقذائف صاروخية.

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