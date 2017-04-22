 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 07:45 صباحاً
روابط سريعة
"داعش" يتبني اعتداء أدى إلى مقتل شخصين داخل مقر للاستخبارات الروسية
تنظيم داعش

"داعش" يتبني اعتداء أدى إلى مقتل شخصين داخل مقر للاستخبارات الروسية

السبت، 22 ابريل 2017 07:30 ص
متابعات

تبنى تنظيم داعش الإرهابي اعتداء أدى إلى مقتل شخصين داخل مقر للاستخبارات الروسية في خاباروفسك بأقصى الشرق الروسي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم السبت عن وسائل إعلام تابعة لداعش إن مسلحا من التنظيم هاجم مكتبا للمخابرات الروسية الاتحادية في مدينة خاباروفسك شرق روسيا وقتل 3 منهم وأصاب آخرين.

وذكرت أجهزة الأمن الروسية أن شخصين قتلا وأصيب ثالث بجروح بيد مجهول أطلق النار داخل مقر للاستخبارات.

وقال جهاز “أف أس بي” وهو وكالة الاستخبارات الداخلية الرئيسية في روسيا في بيان إن المهاجم اسمه “آي.في كونيف” وهو من مواليد عام 1999 ويسكن في مدينة خاباروفسك.
وتعيش روسيا حالة تأهب قصوى بعد اعتداء انتحاري على مترو سان بطرسبورغ في 3 أبريل الجاري خلف 15 قتيلا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3