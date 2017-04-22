تبنى تنظيم داعش الإرهابي اعتداء أدى إلى مقتل شخصين داخل مقر للاستخبارات الروسية في خاباروفسك بأقصى الشرق الروسي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم السبت عن وسائل إعلام تابعة لداعش إن مسلحا من التنظيم هاجم مكتبا للمخابرات الروسية الاتحادية في مدينة خاباروفسك شرق روسيا وقتل 3 منهم وأصاب آخرين.

وذكرت أجهزة الأمن الروسية أن شخصين قتلا وأصيب ثالث بجروح بيد مجهول أطلق النار داخل مقر للاستخبارات.

وقال جهاز “أف أس بي” وهو وكالة الاستخبارات الداخلية الرئيسية في روسيا في بيان إن المهاجم اسمه “آي.في كونيف” وهو من مواليد عام 1999 ويسكن في مدينة خاباروفسك.

وتعيش روسيا حالة تأهب قصوى بعد اعتداء انتحاري على مترو سان بطرسبورغ في 3 أبريل الجاري خلف 15 قتيلا.