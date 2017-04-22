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اليوم.. وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي
المهندس طارق قابيل وزير الصناعة
المهندس طارق قابيل وزير الصناعة

اليوم.. وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي

السبت، 22 ابريل 2017 07:24 ص

يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى العاشرة من صباح اليوم السبت، الدورة الثالثة لمعرض افريقيا للتصنيع الغذائي “Food Africa” ، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

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