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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم السبت بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم السبت بالسوق المصري

السبت، 22 ابريل 2017 06:26 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 2 يومين
بنك عودة 4.81 4.84 3 أيام
البنك العربى 4.81 4.84 4 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 13 دقيقة
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 2 يومين
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 1 يوم
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوعين
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 2 يومين
بنك القاهرة 4.79 4.84 أسبوعين
كريدى أجريكول 4.79 4.84 2 يومين
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 15 ساعة
بنك قناة السويس 4.79 4.81 2 يومين
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 4 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 3 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 3 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 2 يومين
بنك البركة 4.67 4.88 16 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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