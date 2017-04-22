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ننشر أسعار الدولار اليوم السبت بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم السبت بالبنوك المصرية

السبت، 22 ابريل 2017 06:18 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 2 يومين
كريدى أجريكول 18.06 18.16 2 يومين
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 4 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 1 يوم
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك عودة 18.05 18.15 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 3 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 2 يومين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 2 يومين
بنك القاهرة 18.05 18.15 أسبوعين
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوع واحد
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 18.05 18.15 2 يومين
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك قناة السويس 17.95 18.05 2 يومين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 3 أسابيع
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