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"الجندي": الإخوان استغلوا الدين لمحاولة شق صف الأسرة المصرية
د محمد الشحات الجندي ، أمين عام الجلس الأعلى للشئون الاسلامية

"الجندي": الإخوان استغلوا الدين لمحاولة شق صف الأسرة المصرية

السبت، 22 ابريل 2017 07:20 ص

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الاسلامية، أن جماعة الاخوان، استطاعت ان تشق الصف داخل الاسرة المصرية مشيرا إلي ان الخطاب الديني لم يكن مواكب التطورات التي تحدث الان من التحريض علي العنف

وأضاف “الجندي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية العاصمة، أن المدارس الدينية لجماعة الاخوان استطاعت التحريض علي العنف في المجتمع موضحا ان المواجه يجب ان تبدء من تجديد الفكر الديني بجوار الخطاب الديني.

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