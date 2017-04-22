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اليوم.. استكمال محاكمة مستشار وزير الصحة السابق في قضية "رشوة"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. استكمال محاكمة مستشار وزير الصحة السابق في قضية "رشوة"

السبت، 22 ابريل 2017 05:39 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، محاكمة أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، فى قضية اتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه.

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