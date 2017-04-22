قال ريان جيجز، نجم نادى مانشستر يوناتيد السابق، إن هناك لاعبين مصريين جيدين لعبوا بالدورى الإنجليزى مثل ميدو فقد كان لاعباً موهوباً، لافتاً إلى أنه يجب على اللاعب أن يجتهد ليكون ضمن أحد الفرق الكبرى، مشيراً إلى أن محمد الننى يلعب فى الأرسنال وهو أحياناً يكون أساسيا ومرة احتياطياً، ويحتاج لأن يكون فى الفريق بشكل منتظم.

وأضاف “جيجز” خلال حواره لفضائية ON Sport، أن محمد صلاح لاعب رائع وواضح وأن الأمور لم تنجح معه فى نادى تشيلسى، وهو لاعب موهوب ويراوغ اللاعبين أمامه، لافتاً إلى أن صلاح يلعب بقدمه اليسرى ومن الجيد أن نرى لاعبين يلعبون بقدمهم اليسرى، مشيراً إلى أن الدورى الإيطالى يفضل اللعب الدفاعى، ولكن صلاح نجح مع فيورنتينا وكذلك روما.

وأشار جيجز، إلى أن مارك هيوز المدير الفنى لنادى ستوك سيتى يضع رمضان صبحى فى مرتبة عالية، ومن المفترض أن يلعب صبحى كثيراً لأنه صغير السن، ومن المفترض أن يلعب مباراة واحدة كل أسبوعين.