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نظر طعون مبارك ونظيف والعادلي على حبسهم بـ"قطع الاتصالات".. اليوم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظر طعون مبارك ونظيف والعادلي على حبسهم بـ"قطع الاتصالات".. اليوم

السبت، 22 ابريل 2017 04:24 ص

تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير.

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