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أستاذ اجتماع سياسي: فرنسا تمول الإرهاب العالمي.. فيديو
الدكتور محمد سيد أحمد

أستاذ اجتماع سياسي: فرنسا تمول الإرهاب العالمي.. فيديو

السبت، 22 ابريل 2017 04:19 ص

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن دولة فرنسا أحد الدول الممولة للإرهاب العالمي بدعمها تنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش الارهابي، مشيرا إلى أن فرنسا تطلق عليهم التنظيمات المعارضة لالمعتدلة في المنطقة العربية.

وأضاف “سيد أحمد”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”، أن فرنسا تدعم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، موضحا أن فرنسا هي الأداة التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل الجماعات الارهابية.

وتابع: “الخلاف بين الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط هي خلاف على مصالح”.

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