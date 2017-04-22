قال الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتدريب الإلزامي للأطباء، إن الطبيب المصري يتعرض للاختبار فور الذهاب للعمل بالخارج، موضحا أن الطبيب يتخرج بمستوى اكاديمي وليس عمليا .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc” الجمعه، أن الطبيب المصري من امهر الاطباء في العالم على المستوى الاكاديمي فقط.

وأوضح أن هناك محتوى تدريب، والاساس في الهيئة وضع محتوى لتدريب الاطباء في مستشفيات معتمدة ، لتدرب الاطباء على مستوى الامتياز.

وأشار سليمان، إلى أن الهيئة لن تقوم بالتدريب ولكن ستعتمد شهادات التدريب فى جميع المراكز.